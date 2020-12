Mihkel Kunnus: infantokraatlik valutulestik ühelegi omavalitsusele au ei tee

Möödunud nädalal andis Tartu linnavalitsus teada, et «lähtudes terviseameti Lõuna regionaalosakonna ja Lõuna päästekeskuse soovitustest jätab Tartu linn tänavu aastavahetuse ilutulestiku ära. Uusaastaöö ilu­tulestik on alati toonud Tartu kesklinna rohkelt rahvast, kes soovib tulemängu võimalikult lähedalt vaadata. Praegu tuleb aga koroonaviiruse leviku tõttu vältida inimeste suuremaid kogunemisi, et mitte tekitada suuremaid riske nakkuse levikuks». Teade leidis sotsiaalmeedias laialdase positiivse vastureaktsiooni. Eriti tore on lisaklausel, et ilutulestikule eraldatud raha annetatakse Toidupangale. Tõesti, viis pluss, kirjutan kõhklematult alla. Väga mõistlik otsus.