Tervise lühiuudised

Eakad südamehaiged vajavad Covid-19 vaktsiini

«Covid-19 vaktsiinid on eakatele südamehaigetele väga vajalikud, kaitstes neid koroonaviiruse vastu,» ütles kardioloog Margus Viigimaa. «Maailmas on koroonaviiruse tagajärjel surnud üle 1,6 miljoni inimese ja nende hulgas on üle 65-aastaseid ca 80 protsenti. Südame-veresoonkonna haiguse, kas või kõige levinuma kõrgvererõhutõve esinemisel on suremusrisk palju kõrgem,» toonitas Viigimaa. Kardioloog märkis, et võimaliku leebete kõrvaltoimetega kaasneva ebamugavustunde kaalub kuhjaga üles pikaajaline kaitse potentsiaalselt surmava haiguse vastu. «Hea uudis eakatele on, et üle 65-aastastel esineb Covid-19 vaktsiini kõrvaltoimeid vähem. Selle võimalik selgitus on väiksem põletikureaktsioon ja immuunvastus vanemas eas,» lisas ta.