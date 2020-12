Opositsioon valmistub abielureferendumi tõsiseks grillimiseks

Põhiseaduskomisjonis võib toimuda esimene lahing

Kui opositsioonipoliitikud tahavad referendumi korraldamist tõsiselt takistada, on neil selleks üsna palju võimalusi. Kui tuhanded ettepanekud viiakse põhiseaduskomisjoni paberil, siis tuleb need skaneerida, et valmistada ette materjalid 4. jaanuariks kokku kutsutud erakorraliseks põhiseaduskomisjoni istungiks. Pole selge, kas see ka uusaastaööl tööl olles ära jõutakse teha, sest komisjoni liikmed peaksid materjalid kätte saama vähemalt paar päeva enne erakorralise istungi algust.