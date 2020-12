KINNI! Nii hüüab kimedal häälel sigaretiga proua, kes seisab Vabaduse väljakul asuva kohviku ukse juures ja valmistub just suitsu läitma. Uks on tõepoolest kinni, kuid seespool kumab valgus; keegi on end õdusalt kruusitäie millegi aurava ja sülearvutiga mõnusalt laua tahagi sättinud. «Me siin koristame,» lisab proua kohe, justkui ennetades uut pärimist. Ning ega selline vaatepilt olnud koroonapiirangute esimesel päeval vanalinnas haruldane, et kohvikus või restoranis kumab valgus, lauad on kaetud nagu ennemuiste, ent uks on lukus ja inimesi, kui üldse, võib klaasi taga näha vaid kaht-kolme. Sageli midagi murelikult arutamas, võib-olla ettevõtte käekäigu teemadel.