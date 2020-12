Vahetult enne jõule teatas Elmo Nüganen, et hooaja lõpus, suvel 2021, paneb ta Tallinna Linnateatris peanäitejuhi ameti maha. Aastalõpu koosolekul oma otsusest kolleegidele teada andnud Nüganen on Tallinna Linnateatri loomingulist palet vorminud 28 aastat. «Ma arvan, et nende aastatega olen ma kõige-kõige olulisema sellele teatrile juba andnud. Meile ehitatakse uut teatrit,» põhjendas Nüganen kolleegide ees seistes oma otsust.