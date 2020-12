Eesti spordiveteranid on maailmamängudel (veteranide olümpia – M. G) ja MMidel ning EMidel alati hästi esinenud. Ühed edukamad on korvpallurid ja kergejõustiklased, kes on tiitlivõistlustelt toonud lugematu arvu medaleid. Üheks põhjuseks, miks kõrges eas jätkuvalt võistelda soovitakse, on tõsiasi, et näiteks pallimängude tavakoondisega pole suuri võimalusi MMile pääseda. Ja need, kes pole nooremana tippu jõudnud, saavad eduelamuse. Ja edu innustab, east olenemata.