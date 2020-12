Autoaasta 2020: Need on 10 ootamatut elamust ja 5 kõige ägedamat autot

See aasta algas märtsi lõpus. Riigid panid end üksteise järel lukku, Eesti ka. Kõik, mis oli enne, oli selgelt lõppenud. Edasi tuli teadmatus. Sõitsin Tallinnast Tartu poole. Oli tööpäeva õhtupoolik ja sellisel ajal on Tallinna-Tartu maantee alati tihedalt liiklust täis. Tollel märtsikuu õhtupoolikul oli teisiti. Ma olin maateel üksi. Täiesti. Üksi. Mulle ei tulnud vastu ainsatki autot, kui välja arvata üks eksinud ilmega veok pärast Põltsamaad. Ma ei jõudnud kellelegi järele ega sõitnud kellestki mööda. Minust ei sõitnud keegi mööda. Ma olin täiesti üksi maanteel kogu tee Tallinnast Tartuni välja.

See on mu suurim autoelamus 2020. Mitte miski, mis tuli hiljem, ei suutnud seda ületada. Ja see tühi kaks tundi teed ei kordunud enam kunagi. Hea seegi.

Kas mul oleks kedagi soovitada? Raske, aga olgu. Autofotograafidest @patrikjohall näiteks. Ta töötab palju Volvole ja tema fotod on Skandinaavia cool kõige kõrgemas puhtusastmes. Aga mu selle aasta lemmik number üks on kahtlemata @endurak666. Hiljaaegu häkiti tema account’i sisse ja tehti nii katki, et 47 000 jälgijaga lehte ei saanudki taastada. See on nüüd siis tema uus account. Parimas mõttes hull Poola mootorrattur, kes hüppab, ronib, kukub ja teeb seda kõike kolakate matkaratastega (220+ kg). Ei võta nõmedaid riske. Respect!