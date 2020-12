Lõppev aasta, 2020, oli see, kus kõik lükati edasi. Poliitilised valikud lükati edasi, inimese arusaam iseendast lükati edasi ja see ootamatult kättesadanud aeg, mida nii paljud inimesed, tõeliselt tööga ära kurnatud inimesed, olid nii kaua oodanud – seda ei osatudki millekski eriliseks ära kasutada. Sest ilmselt on raske elada, kui oled kogu aeg edasilükatud tänapäevas, sellises kergelt pikendatud pikapäevarühmas, mis aga saabub võib-olla alles homme. Ja nii saigi peamiseks mureks – vähemalt kui jälgida, mida inimesed igal pool kirjutavad – ärajäänud puhkusereis, näiteks Tenerifele, nagu oleks see kõige hirmsam asi, mis maailmas ja üldse elus võiks juhtuda.