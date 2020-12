Lõhnavad varemed Telliskivi kvartalis

Telliskivi kvartalis Juhan Kuusi Dokfoto Keskuses on kuni aprilli lõpuni lahti näitus «Kodu ja rahu», mida tasub kindlasti vaatama minna pärast praeguste piirangute lõppemist. Kuraatorid Kristel Aimee Laur ja Toomas Järvet (assistent Liisa Kivimäe) on kokku pannud kaks teost: prantsuse kunstniku Emmanuel Tussore’i installatsiooni «Study for a Soap» (assistent Ahmed Al-Sulaiman) ning Peterburi fotograafide Anton Ivanovi ja Alexander Vasilyevi fotod sarjast «Soovige meile rahu». Neid ühendab see, et mõlemad portreteerivad Süüria sõja tagajärgi. Fotod kujutavad süürlasi, kes elavad sõjast purustatud linnaosades: lapsed, täiskasvanud, pered, püüdmas elada oma igapäevaelu varemete keskel, sest neil lihtsalt pole kuhugi mujale minna (kui nad just ei taha põgeniku ohtlikku teekonda ette võtta).