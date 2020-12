Eks selline jaotus ole alati kergelt kunstlik, aga lahterdamine ja liigitamine on meie lääneliku maailmatajumise osa, idamaist oskust tajuda kõike ühekorraga toimuva kulgemisena on väga keeruline mõtestada, paberile panemisest rääkimata.

Globaalses võtmes on siililegi selge, et suurim ühisnimetaja kõlab: pandeemia. Olgu selle nimeks siis pärg- või koroonaviirus, Covid-19 vms, puutumatuks pole jäänud ükski riik, saati siis maailma riikide hulgas üheksandal kohal oleva rahvaarvuga Venemaa.

Et alustada positiivsest, tuleb tunnustada autoritaarse riigi võimekust oma ressursse mobiliseerida – üle riigi erakorraliselt loodud nakkushaiglatest enamik tehti kaitseministeeriumi jõududega. See, et nendes haiglates juba katused lekivad, on pisiasi.