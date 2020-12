Et rassipõhine politseivägivald on USAs epideemiline probleem, ei ole enam ammu kellelegi üllatus. Ent teine, viirusepideemia näitas ilmekalt, kui sügavale on rassipõhine ebavõrdsus USAs juurdunud ning kui lahutamatud on tänapäeva pakilised probleemid – pandeemiast kliimakriisini – ajaloolisest ebaõiglusest.