Üheainsa kümnendiga jõudis viie eesti mehe asutatud ettevõte Pipedrive tänavu hilissügisel maagilise tähiseni – firma väärtus on nüüd rohkem kui 1 000 000 000 dollarit. Jah, see on üle miljardi! Aga enne, kui Pipedrive selleni küündis, tuli üle elada kohutav ajajärk.