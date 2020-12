Esimesed eestlased lähevad Volkswageni vastu kohtusse

Emissiooniskandaal ehk ­dieselgate puhkes 2015. aastal, kui sai teatavaks, et Volkswagen ehitab oma autodesse keelatud tarkvara, mille abil saab emissiooninäitu tegelikust väiksemana näidata. Volkswageni vastu on tänaseks esitatud miljarditesse küündivaid kahjunõudeid nii Saksamaal kui ka teistes riikides.

Õigusbüroo HUGO.legal kaasasutaja ning ärijuhi Erki Pisukese (pildil) sõnul on nüüd ka esimesed Eestist pärit juhtumid Saksamaa kohtutesse jõudmas. Ta rääkis, et nende büroo loodud dieselgate’i õigusroboti abil on oma nõuet kontrollinud juba üle 5500 inimese ja neist üle 500 registreerus kohe ka lisanõustamisele.