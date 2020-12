Eesti lühiuudised

Valitsus kiitis heaks ELi ja ÜK kaubanduslepingu allkirjastamise

Valitsus toetas eilsel istungil nõusoleku andmist 24. detsembril kokku lepitud Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi (ÜK) vahelise kaubandus- ja koostöölepingu allkirjastamiseks. Lepingu esialgne jõustamine on kavas 1. jaanuarist 2021, et saavutada sujuv üleminek uutele koostöösuhetele. «Lepingu kõige suurem väärtus Eesti jaoks on vabakaubanduse ja teenuste kaubanduse jätkumine, sealhulgas digikaubandus, aga ka sotsiaalkaitset, transpordiühendusi, õiguskorda ja justiitskoostööd ning andmevahetust puudutavad kokkulepped,» kommenteeris peaminister Jüri Ratas (Keskerakond). Alates 1. jaanuarist lõppeb brittide EList lahkumise üleminekuperiood ja Ühendkuningriik muutub ELi jaoks kolmandaks riigiks, lahkudes nii siseturult kui ka tolliliidust. PM