Diislikütuse praegune madal aktsiisimäär on ajutine meede, mis kehtib 2022. aastani. FOTO: Tairo Lutter

Piiride sulgemine ja lõunanaabritega sarnasele tasemele langenud hind on diislikütuse tankimist pärast aktsiisilangetust hüppeliselt kasvatanud. Kuigi tarbijate ja veofirmade rahakotile on see kriisi ajal suur leevendus, jääb eelarvesse laekumata kümneid miljoneid eurosid.