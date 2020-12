Kuna töötuskindlustust makstakse vastavalt kindlustusstaažile vaid kuue kuni 12 kuu vältel, siis on tänaseks kindlustushüvitised juba lõppenud ligi 1600 inimesel. Pärast hüvitise kadumist on nad pidanud hakkama saama vaid 189-eurose igakuise abirahaga. 2700 inimesel on maksed lähikuudel lõppemas. Järgmisel aastal tõuseb küll nende töötutoetus 292 euroni, kuid ka sellest sissetulekust paljudel laenude ja igapäevakulutuste katmiseks ei piisa. Neil on hädasti vaja tööd, kuid töötuid tuleb järjest juurde ja ka tööpakkumiste arv ei suurene.