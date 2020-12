2020 statistika: tapmised ja uppumissurmad tegid järsu hüppe

Eilse seisuga oli sel aastal tulekahjus hukkunuid 36, mis on vastavalt 7 ja 14 võrra vähem kui 2019. ja 2018. aastal. Eelmisel aastal võttis tuli 43 inimese elu. Tulekahjudes hukkus 27 meest, kellest 89 protsenti olid joobes. Tänavu hukkunud 36 inimesest on samuti enamik mehed ning alkohol mängis tules hukkunute puhul rolli 59 protsendil juhtudest.

Uppumissurmasid on sel aastal aga olnud 58, mis on viimase viie aasta suurim arv. Seega on uppumissurmade arv teinud hüppe üles. Kui mullu uppus 36 inimest, siis sel aastal oli sama palju veeõnnetustes hukkunuid juba juulis.