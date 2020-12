Kuidas raadioeetrit valvatakse?

Eestis on väljastatud 3000 sagedusluba. TTJA kasutab üheksat kaugjuhitavat monitoorimisjaama, mis paiknevad üle Eesti, ja kasutame ka autodel olevaid liikuvaid monitoorimisjaamu. Neisse on investeeritud kümme aastat tagasi ja tehnoloogiauuendus on möödapääsmatu. Meil on raadioeetri järele valvamiseks kaks ja pool ametikohta.