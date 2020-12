Tehnika lühiuudised

Hispaania rannikuveeõgard sööb viirusi

Sel sügisel leiti Kataloonia-äärsest Vahemere rannikuveest organisme, kelle toiduks on viirused. Siiani oli teada, et osa viirusi nakatas baktereid. Bakterite viirusvastase kaitsemehhanismi avastamine viis geenilõikamise tehnoloogiani CRISPR.

Leitud organismid pole mõistagi mingid hiiglased, vaid pisikesed protistid. Protistid ei kuulu loomade, taimede ega ka seente hulka. Viirusteõgijaks ristiti need seetõttu, et nendest leiti just viiruste pärilikkusainet. Uurijad on seda meelt, et kuigi viirused on suutelised nakatama mistahes organisme, on praegusel juhul einestamast tabatud just protistid. Protistide aplus võib aga avada ukse uute viirusvastaste ravimite leiutamise juurde. LiveScience/PM

Selline on protist. Mõni neist võib ka viirusi süüa. FOTO: Wikimedia Commons

Tuumakiirendus Ameerika Ühendriikidest

Tuumareaktorite kasutamine on takerdunud üle maailma, sest jäätmete ning tuumaohutuse mured on lahendamata. Ühendriikide energeetikaministeerium toetab viit ohutuma tuumareaktori arendust. 30 miljoni dollari suurusele riiklikule toele lisandub seitsme aasta jooksul veel 600 miljonit. Tööstusettevõtted lisavad omakorda viiendiku. Nii arendatud reaktoritüübid peaksid turukõlblikeks saama järgmise 10–14 aastaga. Suurima osa sellest arendusprogrammist moodustab 629 miljoni dollarise maksumusega keraamilise tuumkütusega ning sulasoolal soojusvahetiga reaktoritüüp. Riigi osaks selles on 303 miljonit dollarit. Sulasoolakütusega reaktori arendusprojekt maksab 113 miljonit dollarit. Euroopa Liit keskendub rahaliselt vaid ITER-termotuumareaktori projektis osalemisele. US Department of Energy / PM

Saak valmis Euroopa esimeses toidupilvelõhkujas