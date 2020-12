Vanarahva elukäiku talletav noorkirjanik tegi ära mammuttöö

Kuid selja taga pole mitte ainult üle pooleteisesaja intervjuu Eesti eri paigus ning massiivne kirjatöö arvuti taga («Vanaemade raamat oli 800 000 tähemärki, aga vanaisade oma lausa 1 100 000 tähemärki, kuna nad on rohkem teinud, rännanud ja üle elanud,» ütleb autor). Noor naine tegi vanimast põlvkonnast ise ka fotod, juhtis kirjutamise kõrval kirjastamisprotsessi («Märtsist kuni septembrini polnud mul ühtki vaba päeva») ning ostis lõpuks oma teoste reklaamimiseks ära Postimehe esikaanegi. Võrdlust otsides võiks öelda, et ta sammus vaid sulenoaga taskus sõnalaande ja veeretas sealt välja kaks hiiglaslikku ratastel laeva. Pole ime, et nüüd, tassitäis rohelist teed kohvikulaual jahtumas, tundub autor pisut kahvatu ja ehk kurnatunagi.