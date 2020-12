Poola peaminister Mateusz Morawiecki teatas sotsiaalmeedia vahendusel, et aastasadade järel jõuab raudrüü koju Poola. Morawiecki arvab, et tegemist on tõenäoliselt esimese täieliku kuninga raudrüüga Poola kogudes.

«24. detsembril, jõululaupäeval otsustas Ungari valitsus, et see ainulaadne mälestusese, mis on osa Poola ajaloolisest pärandist, tuleb lisada meie muuseumikogudesse. See on veel üks näide meie suurepärastest suhetest Ungariga, partnerluskoostööst ja peaminister Viktor Orbáni isiklikust poolehoiust,» rõhutas Poola peaminister Mateusz Morawiecki Facebooki postituses.