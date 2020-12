Metsasõda võttis sel aastal eriti inetu näo – mängu toodi Valdur Mikita ema ja Gazprom. Ehkki metsandusega seotud inimesed väidavad, et nad ajavad metsas asju nii, nagu seda on tehtud juba üle kahesaja aasta, saatsid nad liiga intensiivset raiumist kritiseerivad vanad metsamehed puu taha, sest see, mida nood tahavad, olevat «nii eelmine sajand». Kogu metsadiskussioon meenutab vägivaldset pere­tüli, kus peret toitev isake ütleb, kuidas asjad olema peaksid.