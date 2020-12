Nii palju on minu aktsiaportfell aasta eelviimasel päeval. Seda küll enne USA börsi lõpliku tõe selgumist, kuid juba pärast Balti turgude sulgumist on see võrreldes aasta algusega kasvanud, olles seega väärt 24 420,10 eurot. Muidugi ei ütle kumbki arv mitte midagi selle kohta, mis lõppeval pöörasel aastal vahepeal tegelikult toimus.