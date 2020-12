«See oli nüüd niisugune kümnend, mis oli ilmavaatluste ajaloo kõige soojem ja mille puhul kliima soojenemine Eestis täiesti selgelt avaldus. Eks me oleme ju kõik tähele pannud, et soojasid talvesid on olnud proportsionaalselt rohkem kui varem. Õigemini, selle kümnendi ainsad korralikud pika lumikattega talved olidki ainult aastatel 2011 ja 2013,» vaatas läinud kümnendile tagasi Tartu Ülikooli klimatoloogia professor Jaak Jaagus.