Katri Raigist sai Narva pikas ajaloos esimene naislinnapea

Enne Katri Raigi linnapeaks saamist valis volikogu endale uueks esimeheks Tatjana Stolfati. See andis volikogust kinnitust, et koalitsioonilepe töötab. Raik ütles vahetult pärast linnapea ametiraha kaela saamist Postimehele, et oli 90 protsenti kindel, et leping peab.