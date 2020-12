Eile riigikogu põhiseaduskomisjoni üle antud 9480 muudatusettepanekut abielureferendumi eelnõule on opositsioonipoliitikute raskerelv referendumiidee surmamiseks. Kindlasti on see relv halvav ka riigikogule ja kogu seadusandlikule protsessile, kui see kõiki muudatusettepanekuid 10-minutiliste vaheaegadega palistades hääletusel käiku läheb. Igaüks võib välja arvutada, kui palju riigikogu töötunde, päevi, nädalaid võib see aega võtta.