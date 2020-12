Nädala lõpus on oodata uut koroonapommi

Eile teatati, et viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 6648 koroonaviiruse proovi, millest oli esmaseid positiivseid proovivastuseid 968. Nii suurt ööpäevast positiivsete testide hulka pole Eestis varem olnud. Kõik suurimad Eesti kolded on seotud pea 100 või isegi enama nakatunuga. Mis on selle hiiglasliku arvu taga?