Eesti lühiuudised

Töötukassa tegi ettepaneku toetada ettevõtjaid

Õiguskantsler: vangla rikub kinnipeetavate laste õigusi

Õiguskantsler ja laste ombudsman Ülle Madise (pildil) leidis ühe Viru vangla kinnipeetava juhtumit uurides, et vanglas kasutatavad praktikad rikuvad vangide ja nende laste õigusi kokkusaamiste korraldamisel. Muu hulgas taunitakse laste lahtiriietamise nõuet läbiotsimisel. Õiguskantsler tõdes, et praeguseks on olemas piisavalt ka alternatiivseid läbiotsimismeetodeid. Põhjarannik

Isamaast astus välja mitu tuntud diplomaati

Isamaast on viimastel kuudel lahkunud mitu tuntud inimest, teiste seas diplomaadid Matti Maasikas ja Aino Lepik Von Wirén, ning eile teatas lahkumisest Tartu linnavolikogu liige Anneli Kannus. Esmaspäevase seisuga on Isamaa liikmete arv sel aastal vähenenud 267 võrra, 7797 inimeseni. «Parempoolsed mõistavad, et suund, kuhu Isamaa liigub, ei meeldi paljudele erakonna liikmetele. Erakonna antud signaale vaadates on selge, et partei esimees [Helir-Valdor Seeder] on valinud enesessetõmbumise ja suletuse tee. Selle hiljutisteks markantseteks näideteks on erakonna esimehe vastuseis Lavly Perlingu soovile Parempoolsete tegemistesse panustada ja kampaania, millega soovitati mitmesajal Parempoolsete liikmel Isamaast välja astuda,» teatas liikmeühenduse esimees Kristjan Vanaselja. PM