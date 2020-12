Piinarikas punkt isolatsiooniaastale. Teleaastavahetuse arvustus

Tuleb tunnistada, et ma ei ole hea mitu aastat mitte mingisugust rõhku pannud sellele, et oodata või loota teleprogrammidest aastavahetuse peole mingit meelelahutust või vürtsi. Sel aastal oli see ootus olemas. Teadagi, koroonaviirus, Terviseamet soovitab suuremad peod ära jätta, kuskile minna ei ole, kedagi eriti külla ei tahagi kutsuda, sest mina ei soovi endale tõepoolest ei seda ega ka mitte ühtegi teist tõbe külge noppida. Rahvas istub kodus, seltskonnad, kui neid ongi, väiksemad. Mu enda tutvusringkonnast suurem hulk sõpru oligi tõesti ainult pereringis, saatjaks teler.