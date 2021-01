Tegemist on obstruktsiooni ehk töö takistamisega niisuguste võtetega, mis jäävad vormiliselt reeglite piiridesse. Parlamendiobstruktsioon on sisult Itaalia streik (Sciopero bianco), kus töölised ei riku eeskirju, vaid vastupidi, täidavad neid väga aeglaselt töötades piinliku täpsusega, et tööandjat soovitud järeleandmistele sundida. Meditsiinilise terminina on obstruktsioon ka organite toimimise takistus.