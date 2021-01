Korvpalliväljakule tuleb kaks nimekat mängijat

«Võtsime Wembi meeskonda tulevikuperspektiiviga,» ütles Tartu korvpallimeeskonna peatreener Toomas Kandimaa. «Vanuse poolest sobib ta meie võistkonda ja ta on ise ka huvitatud sellest, et koos meeskonnaga areneda. Eestis on oma pikkadest puudus, aga selleks, et meie tagumised õpiksid ka pikkadele õigesti söötma, peab neid meeskonnas olema.»