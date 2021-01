Aarne Seppel: head uut viiruseaastat!

Teadusnõukoja eestkõneleja professor Irja Lutsar ütles jõulujärgseid peaaegu poole väiksemaid positiivsete diagnooside arve kommenteerides: «On see hea või halb, seda näitab aeg» (Delfi, 2.01.21). Luuleklubi on kaunis, aga arvud näitavad tegelikkust ikkagi halastamatult. Nädal enne jõule tõi juurde 3750 Covid-19-diagnoosi, jõulunädal 150 võrra vähem, kuid uue aasta algus toob ilmselt uue nädalarekordi enam kui 4000 uue nakatunuga. Ja seda ajal, mil nädalas tehtud testide on arv kahe kuu väikseim.