Aga tegelikkus on kujunenud just selliseks, mille eest Kuznets hoiatas. Loodu on väljunud looja kontrolli alt, siinkohal võiks võrdluseks tuua peaaegu isegi Victor Frankensteini. SKT on muutunud just majandusliku edu ja ühiskonna heaolu sümboliks. Olulise tõuke andis sellele USA sekkumine Teise maailmasõtta ning sellele järgnenud maailmakorraldus. Turumajanduse võidukäik aitas uue sümboli hiilgust kasvatada. Riikide arengutase ja edukus on saanud võrdlemisi lihtsa mõõdupuu, SKT jagatakse elanike arvuga ja tasandatakse ostujõuga, et see oleks paremini võrreldav. Kel tulemus kõrgem, sel läheb paremini, kel madalam, peab rohkem pingutama. Piisavalt lihtne ja universaalne, et muutuda üheks 20. sajandi olulisemaks sümboliks.