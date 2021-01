Politsei- ja piirivalveameti operatiivjuht Rain Jõeveer tõdes, et tee- ja ilmaolud on praegu muutlikud, mistõttu palub politsei, et igaüks oleks liikluses toimuva suhtes tähelepanelik ning keskenduks rooli taga olles üksnes sõiduki juhtimisele. «Hoidke pilk teel, käed roolil, tõstke jalg gaasipedaalilt ning sõitke pigem aeglasemalt, et ohutult ja tervelt soovitud sihtpunkti jõuda,» soovitas Jõeveer.