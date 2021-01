Eesti lühiuudised

Katri Raik: ma ei astu Keskerakonda

Kuigi Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid teatas sotsiaalmeedias kohe pärast Katri Raigi saamist Narva linnapeaks eelmise aasta lõpus, et Raik lahkub sotside ridadest, välistas vastne linnapea Keskerakonnaga liitumise. «Vaatan, kuidas koalitsioon tööle hakkab, ja siis otsustame. Märtsiks otsustame ära, kuidas läheme valimistele, ja siis teen otsuse. Aga see, kui ma välja astun [Sotsiaaldemokraatlikust Erakonnast], ei tähenda, et astun Keskerakonda. Ma ei astu Keskerakonda. Punkt. Kaks erakonda minevikus on täiesti piisav,» ütles Raik. Samas tunnistas ta, et loomulikult on tema erakonda astumisest Keskerakonna juhtidega juttu olnud. Raik liitus sotsiaaldemokraatidega 2018. aastal. Enne seda oli ta 2001–2017 toonase Isamaaliidu, hilisema Isamaa ja Res Publica Liidu liige. PM