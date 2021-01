Ajast, mil Eesti veel Schengenis ei olnud, oli Soome piirilt ­kogunenud piisavalt kibedaid mälestusi. Lubadusi ei maksa aga anda, kui hiljem nende painutamisest ei pääse. Lõppenud ­aasta viimastel päevadel ­ilmnes, et üht usutlust, mille pidin tege­ma Eestis, saab Eesti-­poolsete ­sissesõidupiirangute tõttu teha siiski vaid Soomes. Tööreisil olevad ajakirjanikud kuuluvad ­nimelt nende paljude erandite hulka, keda Soome on lubanud Eestist oma riiki sisse lasta, ning tundus, et intervjueerijal on lihtsam minna Helsingisse kui intervjueeritaval tulla Tallinna.