Välismaa lühiuudised

Norras on leitud seitse maalihke ohvrit

Norras Gjerdrumi vallas leiti eile kaks maalihke ohvrit, kadunud on veel kolm inimest. Kokku on leitud seitse surnukeha. Päästemeeskonnad usuvad endiselt, et inimesi on võimalik elusana leida. Nädalavahetusel tähistati mitu piirkonda, kust kadunud inimesi otsitakse. Norra kaitseväelased on otsingute hõlbustamiseks ehitanud sündmuspaigale silla. Norra enam kui saja aasta suurim maalihe toimus Oslo lähistel Gjerdrumi vallas möödunud kolmapäeval. Piirkonnast on evakueeritud umbes 1000 inimest, hävinud on 30 maja. STT/BNS