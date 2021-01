Kuidas prognoosida prognoosimatut: analüütikud ennustavad uueks aastaks ilusat majanduskasvu

Aasta tagasi tundus, et lõppenud 2020. aasta majandusnäitajaid ennustada on imelihtne: sisestad Excelisse lähteandmed ja tulemus on käes. Varasemate aastate ebamäärasus ja riskid – kuidas lõpeb brittide lahkumine Euroopa Liidust, kas Donald Trump jääb Valgesse Majja ka järgnevaks neljaks aastaks, kuidas kulgeb USA-Hiina kaubandussõda – jäid küll õhku rippuma, aga kuidas need ka ei laheneks, tulemus poleks kindlasti nii šokeeriv, nagu olid Brexiti rahvahääletuse tulemus ja Trumpi võit neli aastat tagasi. Aasta eest tundus, et tulemas on rahulik, võib-olla isegi igavavõitu aasta.