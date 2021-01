Soomes on avastatud 17 uue tüvega koroonanakatumist

Soomes on avastatud 17 uue tüvega koroonaviiruse nakkusjuhtu, teatas eile sealne terviseamet. Eelmisel nädalal teatati kolmest juhtumist, viimaste laboriuuringute tulemusel lisandus veel 14. Enamik juhtumitest on seotud Suurbritanniast või teistest riikidest 7.–20. detsembril saabunud inimestega. Viis juhtu on tuvastatud haigestunute perekonnaliikmetel, kes on olnud karantiinis. Kõik uued juhtumid avastati Uusimaal ja Kymenlaaksos. STT/BNS