Lapspruutide eraldamine võib viia Taani eksministri kohtu alla

Støjbergi tegevuse hindamiseks kokku kutsutud erikomisjon leidis detsembris esitatud vaheraportis, et andes ministrina 2016. aasta alguses korralduse eraldada põgenike vastuvõtukeskustes elavad lapseealised pruudid ilma erandeid tegemata abikaasadest, oli Støjberg teadlik, et selline käsk on ebaseaduslik ning seega võib tema hilisemaid asja puudutavaid selgitusi parlamendi eest pidada samuti valelikuks ja eksitavaks.

Lahing liberaalide seas

Sisesõja Taanis kuni 2019. suveni võimul olnud Venstres vallandas selle esimehe Jakob Ellemann-Jenseni (pildil) intervjuu ajalehele Jyllands-Posten, kus ta teatas, et ilmselt toetab partei oma aseesimehe Støjbergi kohtu alla andmist, sest skandaal on rikkunud avalikkuse silmis erakonna mainet ning kui parlamendi sõltumatud juristid peaksid leidma, et kohtuasjaks Støjbergi vastu on piisavalt alust, pole neil õigusriiki toetava jõuna teist valikut.