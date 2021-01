Kui praegu poleks Harjumaal teatritegemine keelatud, siis koguneks teisipäeval Von Krahli teatri saali elevuses publik, sest just 5. jaanuariks oli plaanitud Peeter Jalaka uuslavastuse «Aed» esietendus. Hoolimata esietenduse edasilükkumisest on Peeter Jalakal täna ikkagi eriline päev: üks põnevama teatrinägemusega mees tähistab oma 60. sünnipäeva.

«Ma ei oska öelda, kas see on uus lehekülg või järgmine veerg, aga mingeid äratundmisi on elu mulle viimasel ajal pakkunud küll,» nendib Peeter Jalakas, lisades, et tal on päris pikk ja aktiivne suhe šamanismi ja väetaimedega ning sealtkaudu on temani aastate jooksul jõudnud taipamisi, inspiratsiooni ja seoseid. «Nüüd tahan neid kuidagi veel selgemalt oma elus ja kunstis rakendada.»