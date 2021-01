Kümme aastat tagasi võtsime Eestis kasutusele euro. See on olnud üks Eesti majandus- ja rahanduspoliitika olulisemaid sündmusi. Jõupingutused euroalaga ühinemiseks tugevdasid kindlustunnet Eesti krooni kursi püsimise suhtes ja eurole üleminek andis lootuse, et valuutaliidu suurem usaldusväärsus aitab ka Eesti majandusel paremini toimida. Kümne aasta möödudes on võimalik vaadata, kas need ootused on end ka õigustanud.