Triin Teramäe: lastetus on väikerahva tragöödia

Olen elanud mitmes Euroopa riigis, kõige kauem Itaalias. Ema roll Itaalia ühiskonnas ja Madonna kultus ehk lastega emade pühalik austamine on väga oluline osa Itaalia kultuurist. Tõsi, Itaalia naised sünnitavad kahetsusväärselt vähe. Siin on põhjused enamasti aga majanduslikud või vahel lükatakse ka sünnitamine liiga hilisesse ikka, kui see võib meditsiinilistel kaalutlustel olla juba komplitseeritud. Siiski oleks mõeldamatu, et mure madala iibe pärast oleks osa end arvamusliidriks pidavate seltskondade põlastusobjekt. Ühiskonnas, kus emad on nii suure au sees, ei tuleks kellelgi pähe piiratud provintsipilgu kõrgem pilotaaž – seostada mitmekordset emadust harimatuse või islamiäärmuslastega.