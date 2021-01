Erkki Erilaid: töötusest päästab läbimõeldud kandideerimine ja ümberõpe

Pandeemia algusest on töötuse määr Eestis kasvanud 5,7 protsendilt 8,4 protsendini. Töötute arv on suurenenud ligi 18 000 inimese võrra. Ainuüksi kahe viimase kuuga on töö kaotanud ligi 5000 inimest ja Eesti Panga prognoosi järgi asi mitte ei parane, vaid töötuid tuleb lähikuudel juurde ligi 10 000. Statistika on kole, kuid positiivse poole pealt saab õnneks ütelda, et ligi 60 000 inimest, kes pandeemia ajal tööta jäid, on juba uue töö leidnud.