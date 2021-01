Piletimüügi lõpetamine oli keskusele raske otsus, sest tõi kaasa paljude külastajate pahameele. Kuutsemäel ei spordi ainult lõunaeestlased, vaid see on populaarne sihtkoht üle Eesti.

«Pettumus on suur, kui tuled teisest Eesti otsast kohale ja piletit ei müüda. See oli meile ebameeldiv samm. Oleme õnnelikud, et pole pidanud rohkem piletimüüki peatama,» sõnas Kuutsemäe ja Väike-Munamäe suusakeskuse juhataja Priit Tammemägi, lisades, et nende prioriteet on kinni pidada Eestis kehtestatud piirangutest.