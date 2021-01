Kahtlemata ongi Ühendriikidel selja taga ränk aasta: koroonadiagnoosiga surnuid oli esmaspäevaks 352 000 ning vana aasta viimane päev panustas süngesse näitajasse 3462 surnuga. Kuid tähelepanuta on jäänud, et Euroopa Liidul on läinud mitmes mõttes veel halvemini.