Tervise lühiuudised

Milline on Covid-19 vaktsineerimispass Eestis?

Nüüd, kui Eestis ja üle maailma on koroonavaktsiinid kasutusele võetud, unistavad ilmselt paljud reisimisest ja tavapärasse ellu naasmisest. Selleks võib aga vaja olla vaktsineerimistunnistust kaasas kanda.

Kuidas näeks Eestis välja koroonapass, räägib sotsiaalministeeriumi ­rahvatervise osakonna nõunik Kärt Sõber: «Eestis on kasutusel paberkandjal immuniseerimispass ja samuti tuleb kõik vaktsineerimised dokumenteerida digilukku, et inimesel oleks võimalik riiklikust patsiendiportaalist oma vaktsineerimisi näha (e-immuniseerimispass). E-immuniseerimispassi saab vajaduse korral ka välja printida. Euroopa Liidu tasemel on alustatud arutelusid ühtse ELi-ülese vaktsineerimispassi loomiseks. Täpsemat infot saab anda siis, kui on olemas konkreetsemad kokkulepped.» PM

1,7 miljardit eurot on haigekassa eelarve sel aastal.

Talving tunneb end pärast vaktsineerimist tugevamana

Koroonavaktsiini sai teiste seas ka Põhja-Eesti regionaalhaigla juht professor Peep Talving, kes oma sõnutsi tunneb end pärast süsti saamist vaimselt tugevamana. «Lokaalne süstikoha hellus valuskaalal 1/10 on kõik, mida lokaalselt tunnen, ja seda vaid siis, kui mingit survet avaldada süstikohale, mis taandub juba täna, 24 tundi pärast doosi,» kirjeldas Talving. Tema sõnul tõusis vaimne stiimul kohe esimese doosi järel – siis langeb uuringute andmetel nakatumise risk ja raske Covid-19 tõenäosus. «See on äärmiselt positiivne signaal, aga samas on väga oluline valvsust mitte langetada enne nädalat pärast teist doosi. Just lõpusirgel immuunsuse poole tuleb olla eriti hoolas!» PM

Nina nokkimine on praegu ohtlik harjumus