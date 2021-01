Nobeli preemia laureaat Angus Deaton ütles hiljutises intervjuus Financial Timesile, et pandeemia vastu võitlemiseks kehtestatud piirangud on tabanud kõige rängemalt just väiksema palgaga töötajaid. Ka Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) hinnangul kasvas lõppenud aastal sissetulekute ebavõrdsus järsemalt kui varasemate majandus- ja finantskriiside ajal. Sellega on pandeemia tõttu hävinud suur osa riikide ja leibkondade ebavõrdsuse vähendamisel tehtud tööst, mida nii IMFi kui ka teiste organisatsioonide toel on üritatud juba aastakümneid arengumaades teha.