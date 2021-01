Sotsiaalmeedias levib valeinfo, et Valga perearstid keeldusid koroonavaktsiinist

Palju tähelepanu saanud kirjutises seisab, et Valga perearstid keeldusid vaktsiinisüstidest põhjusel, et enne süsti saamist peab allkirjastama paberi, kus on kirjas, et inimene on täielikult teadlik võimalikest kõrvalmõjudest. Sealhulgas mainiti postituses ühe konkreetse arsti nime. Postituse autor lisas, et Valga perearstikeskuse arstid saatsid terviseametisse ametliku protesti, keeldudes end vaktsineerimast.

Valga perearstid tegutsevad Valga haiglas, osal neist on oma ettevõtted ja osa on koondunud Terviseagentuur OÜ alla. Postituses mainitud arst töötab samuti viimati mainitud ettevõttes. Terviseagentuur OÜ tegevjuht Heidi Ait lausus oma töötajate nimel, et sotsiaalmeedias ringlevad väited on väljamõeldised. «Meie arstidest küll ei ole keegi vaktsineerimise vastane või seda kuidagi propageeriv. Vaktsineerimised käivad. Osa personali on juba vaktsineeritud, osa veel ei ole. Kes täpselt kuidas, see jooksvalt täieneb. Aga enamik on ikkagi vaktsineeritud. Kindlasti pole seda, et keegi vaktsiinivastasust patsientidele propageeriks.»