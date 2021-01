Lanno: oleme üksi vaktsiini hankimiseks liiga väikesed

Terviseameti juht Üllar Lanno tahaks kohandada terviseametit nii, et see saaks hakkama kõigis olukordades. Sealhulgas kriisiajal. Teiseks peab ta tähtsaks andmebaaside uuendamist ning kolmandaks tahab kindlaks teha kiirabi ja haiglate praeguse seisu. Teisisõnu: ta on igati valmis andma oma parimat selleks, et terviseamet õigustaks temale seatud ootusi.